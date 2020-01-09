На 42 млн тенге нарушений зафиксировано за восемь дней с помощью «Сергек» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За 8 дней с момента официального запуска 400 комплексов «Сергек» по фиксации нарушений ПДД зафиксировано 2564 нарушений на общую сумму 42 млн тенге в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции отметили, что часто совершаются административные правонарушения по превышению установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час, от 20 до 40 километров в час, более 40 километров в час, а также отмечается несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части.

Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Сергек» фиксирует следующие виды нарушения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта.

Департамент полиции Алматы требует соблюдать правила дорожного движения на дорогах мегаполиса.



