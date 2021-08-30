На 42,8 млрд тенге медицинских услуг по ОСМС получили за полгода жители Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев 2021 года жителям Нур-Султана оказаны медицинские услуги на сумму 105,1 млрд тенге. Из них в рамках гарантированного объема медпомощи (ГОБМП) – 62,3 млрд тенге, а в системе ОСМС – 42,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда социального медицинского страхования по Нур-Султану.

«За шесть месяцев 2021 года оказаны услуги на сумму в размере 105,1 млрд тенге. Из них в рамках ГОБМП – 62,3 млрд тенге, в системе ОСМС – 42,8 млрд тенге. Освоение составило 100%. В 2021 году общая сумма финансирования по двум лотам составляет 192,8 млрд тенге., в том числе по ГОБМП 109,8 млрд тенге, по ОСМС 82,9 млрд тенге. Рост финансирования по сравнению с 2020 годом составил 107%», - сообщила на коллегии управления общественного здравоохранения заместитель директора филиала ФСМС по Нур-Султану А. Давлетчина.

По состоянию на 1 июля 2021 года население Нур-Султана составляет 1 202 661 человек (население Казахстана 18 984 845). Застрахованы в системе ОСМС 991 653 человека – это 82,4% от всего населения столицы (по Казахстану 15 846 259 – 83,4%);

Из них 668 066 населения относятся к льготным категориям, за которых взносы производит государство – 55,5% от всего населения; наемные работники 331 507 человек, или 27,5%; ИП и лиц, занятых частной практикой - 24 411 человек, или 2,0%; по договорам гражданско-правового характера - 9 981 человек, или 0,8%; по единому совокупному платежу - 17 952 человек, или 1,4%; самостоятельные плательщики - 10 218 человек, или 0,8%.

Охват системой ОСМС в течение первого полугодия 2021 года увеличился на 25 449 человек: с 966 204 до 991 653 человек.

При этом 211 008 человек «не застрахованы», из них: 70 482 - нерегулярные плательщики; 140 526 человек не участвовали в системе ОСМС.

Фонд ведет постоянную работу по обратной связи с населением и вовлечению в систему ОСМС.

Так, в первом полугодии 2021 года в СРМ «Айкей» зафиксировано 1165 жалоб, все жалобы рассмотрены и закрыты специалистами отдела по информированию населения и рассмотрению обращений.

Контакт-центр 1406 является горячей линией по обращениям и жалобам граждан.

По вопросам оказания медицинских услуг в Контакт - центре Фонда (1406) по Нур-Султану в период с 1 января по 1 июля 2021 года зафиксировано 76 520 обращений, все они рассмотрены и закрыты специалистами отдела по информированию населения и рассмотрению обращений.





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