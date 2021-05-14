На 41% снизилось число коррупционных преступлений в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на 41% снизилось число коррупционных преступлений. Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по борьбе с коррупцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций региона.

В заседании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительной сферы и в селекторном режиме – акимы районов.

Руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Канат Сулейменов привел показатели коррупционной преступности на сегодняшний день.

«Если в 2020 году уровень коррупции в области снизился на 12%, то в первом квартале текущего года этот показатель снизился в целом 41%. Однако наблюдается рост числа взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями», - заявил К. Сулейменов.

Также руководитель департамента отметил, что часто встречаются факты взятничества в системе органов внутренних дел. К примеру, в прошлом году выявлено 8 преступлений такого характера. В Махамбетском районе имело место 6 фактов коррупции, в Жылыойском зарегистрировано 3 факта в сфере образования.

На собрании шёл разговор и о том, что одним из основных коррупционных рисков в сфере госзакупок является необоснованное завышение цен на товары и услуги.

«В 2020 году выявлено 31 нарушение по фактам завышения цен в сфере госзакупок. На основании внесенных предложений было сэкономлено 364 млн. тенге бюджетных средств. В ходе мониторинга выявлено, что нарушения законов чаще всего имеют место в сфере здравоохранения и образования», - проинформировал первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Айдос Мамыт.

«Борьба с коррупцией – одна из главных целей, на которой особо акцентирует внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В связи с этим, считаю необходимым вести непрерывную борьбу с коррупцией, усилить меры ее пресечения, профилактики, совершенствовать методы борьбы с ней. Необходимо помнить, что в борьбе с коррупцией все лица должны быть равны перед законом и судом», - заявил аким области Махамбет Досмухамбетов, подводя итоги заседания.