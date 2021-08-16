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На 41 пассажира без масок в общественном транспорте составили адмпротоколы в Алматы
16 Августа 2021 16:38
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы усилен мониторинг за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Учитывая, что среди вероятных мест заражений наряду с ТРЦ и рынками указывается общественный транспорт, в данном сегменте усилена работа специальных мониторинговых групп», - сообщили в акимате Алматы.
К примеру, 12 и 13 августа мониторинговыми группами проверено 163 автобуса. За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте города составлены административные протоколы в отношении 41 пассажира по ст. 425 ч. 1 КоАП РК.
За 15 августа в Алматы зарегистрировано 1 503 случая коронавирусной инфекции, из них 1 419 случаев с симптомами.
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