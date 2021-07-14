На 41,5% выполнен план вакцинирования от КВИ в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе обсуждалась на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, с 6 по 13 июля в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным на 13 июня в области выявлено 10 381 заболевших. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек.

«На данный момент подготовлено 2 075 койко-мест в инфекционных стационарах, в том числе 202 - в реанимационных отделениях, еще 170 – в карантинных стационарах. Есть возможность дополнительно развернуть 2 685 койко-мест, из них 299 - в реанимации. Высокая заражаемость наблюдается в Байзакском, Жамбылском и Рыскуловском районах, а также в городе Тараз», - сказал Асет Калиев.

Говоря о прививочной кампании, руководитель областного управления здравоохранения отметил, что планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев. На сегодняшний день план выполнен на 41,5 процента. Из 43 прививочных пунктов 15 находятся в Таразе, 28 - в районах.









Докладчик добавил, что в районах, где наращиваются темпы вакцинации, наблюдается устойчивая тенденция к нормализации эпидемиологической ситуации.

«Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности нового этапа пандемии. Нам нужно заранее предусмотреть все возможные варианты развития событий. Следует учесть прошлые ошибки», - сказал аким области.

Глава региона поручил подготовить коечный фонд, сформировать необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, закупить необходимое оборудование, проверить состояние действующих ИВЛ-аппаратов.









Также Бердибек Сапарбаев дал конкретные поручения акимам районов, руководителям госорганов усилить разъяснительную работу, а также повысить охват населения вакцинацией.

В завершение Бердибек Сапарбаев напомнил, что скоро наступает Курбан айт, и в эти дни следует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, отметить Курбан айт в узком семейном кругу призывают казахстанцев. Уже второй год казахстанцы могут совершить обряд жертвоприношения в онлайн-формате.