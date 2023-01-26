На 40% сократилось количество иностранцев в совете директоров «Самрук-Казына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что в фонде сократили иностранных топ-менеджеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в руководящем составе фонда «Самрук-Казына» произошли существенные изменения. Руководящий состав был сокращен в два раза, три из пяти оставшихся управляющих директоров сменились. На сегодняшний день управляющими директорами являются 3 члена президентского кадрового резерва. За год в 8 из 12 крупных производственных компаний группы фонда назначены новые руководители: «КазМунайГаз», «QazaqGaz», «Казатомпром», «Самрук-Энерго», «Казпочта», «Qazaq Air», «Тау-Кен Самрук», - сказал Гибрат Ауганов на брифинге в фонде.

По его словам, ведется активная работа по назначению казахстанских специалистов на руководящие должности.

«В прошлом году 10 зарубежных руководителей компаний группы «Самрук-Казына» заняли местные специалисты. Впервые в истории руководителем авиакомпании «Qazaq Air» назначен Еркин Наурызбаев. АО «Пассажирские перевозки» возглавил Жанибек Тайжанов, а вице-президентом по бортовому обслуживанию авиакомпании «Air Astana» - Елена Обухова. Количество иностранцев в составе совета директоров и наблюдательных советов также сокращается. За год сократилось с 23 до 14 человек, то есть на 40%», - сказал он.

Ранее сообщалось, что 27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи.