На 40% снизилось число аварий на дорогах – полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начальник департамента полиции Марат Тулебаев провёл рабочую встречу с сотрудниками областного батальона патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, обсуждали вопросы обеспечения правопорядка, служебной дисциплины.

Командир подразделения подполковник полиции Ерлан Мадиев сообщил, что по итогам 8 месяцев наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий более чем на 40% - с 27 до 16. Количество погибших в них людей уменьшилось с 22 до 4, раненых – с 49 до 28.

Областной батальон патрульной полиции обслуживает автодороги областного и республиканского значения, пост системы «Рубеж», «Южный». Общая протяжённость 15 маршрутов патрулирования – более 1,3 тысяч километров.

«Сотрудники батальона не раз приходили на помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах, и заслужили немало благодарностей от североказахстанцев и гостей области. Именно они, по словам Марата Тулебаева, являются лицом государства для всех, проезжающих по дорогам области», - добавили в пресс-службе.

Главный полицейский области напомнил подчинённым, что на реформу МВД государство выделит в следующие три года 173 миллиарда тенге.

«Значительная часть этой суммы будет направлена на повышение зарплат патрульных полицейских. Соответственно, усилятся и требования. Строжайшее соблюдение дисциплины и законности, постоянное саморазвитие, знание нормативно-правовых актов – необходимое условие совершенствования службы», - подчеркнул М.Тулебаев.