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На 40 млн тенге оштрафовали главу управления энергетики и  ЖКХ в Восточном Казахстане

25 Января 2020 13:40
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На 40 млн тенге оштрафовали главу управления энергетики и  ЖКХ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пересмотрен приговор в отношении руководителя управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«24 января т.г. постановлением аппеляционной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда отменен оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ВКО» Мусатаева М.Х. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и осужден к штрафу в размере 40 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с внесением представления о лишении государственной награды – ордена «Құрмет», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Как напомнили в ведомстве, Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области Мусатаев М.Х. подозревался «в завладении путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 4 млн. тенге, введя в заблуждение последнего о том, что вопрос признания ТОО победителем проведенных конкурсов госзакупок был решен им».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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