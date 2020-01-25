На 40 млн тенге оштрафовали главу управления энергетики и ЖКХ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пересмотрен приговор в отношении руководителя управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«24 января т.г. постановлением аппеляционной коллегии Восточно-Казахстанского областного суда отменен оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ВКО» Мусатаева М.Х. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере и осужден к штрафу в размере 40 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с внесением представления о лишении государственной награды – ордена «Құрмет», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Как напомнили в ведомстве, Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области Мусатаев М.Х. подозревался «в завладении путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 4 млн. тенге, введя в заблуждение последнего о том, что вопрос признания ТОО победителем проведенных конкурсов госзакупок был решен им».