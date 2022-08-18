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На 40 млн тенге обманула аферистка жителей Атырауской области
18 Августа 2022 17:18

На 40 млн тенге обманула аферистка жителей Атырауской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 40 млн тенге обманула аферистка жителей Атырауской области. Подозреваемая задержана, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Атырау обратился в полицию с заявлением о присвоении 400 тыс. тенге мошенниками. Подозреваемой оказалась 35-летняя уроженка Карагандинской области. Втираясь в доверие к гражданам, злоумышленница через банки второго уровня оформляла на них товарные кредиты.

Так, подозреваемая обманула 40 жителей Атырауской области, причинив ущерб на сумму около 40 млн тенге. По факту проводится расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая задержана в Алматы и водворена в изолятор временного содержания в соответствии со ст. 128 УПК РК.


Фото: polisia.kz


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