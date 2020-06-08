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На 40 млн тенге обманул столичных жителей «продавец» дешевых авто

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Июня 2020, 11:43
На 40 млн тенге обманул столичных жителей «продавец» дешевых авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан житель города, подозреваемый в девяти фактах мошенничества на сумму более 40 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции г.Нур-Султан.

Подозреваемый под предлогом предоставления автомашин по заниженной цене через аукцион, завладел денежными средствами девяти граждан на сумму более 40 млн. тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции района «Есиль» Департамента полиции г. Нур-Султана задержан 26-летний житель города за совершение ряда мошенничеств. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК.

Задержанный водворен в следственный изолятор, проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана просит граждан, пострадавших от противоправных действий этого лица, обратиться в Управление полиции района «Есиль» г.Нур-Султана по адресу: Орынбор, 9 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-65-57; 71-65-51 либо по номеру «102».


Нур Отан   МВД РК  
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