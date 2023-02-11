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На 4 трлн тенге удалось оптимизировать расходы госорганов за три года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Февраля 2023, 14:42
На 4 трлн тенге удалось оптимизировать расходы госорганов за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о проводимой работе по оптимизации расходов государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что за 2019-2022 годы проведена оптимизация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге. В свою очередь, расходы в текущем году будут определяться исходя из приоритетных мероприятий, вытекающих из Предвыборной программы Главы государства и других его поручений», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в целях эффективного расходования и усиления режима экономии бюджетных средств распоряжением Главы государства «О мерах по сокращению расходов в центральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора» всем центральным исполнительным органам и подведомственным им государственным учреждениям, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, подведомственным им государственным учреждениям, местным исполнительным органам и подведомственным им государственным учреждениям на 3 года введен запрет (мораторий) на приобретение легковых автотранспортных средств (выше базовой комплектации, с объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров, а также происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза); специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств (на базе легковых), происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза); офисной мебели.


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