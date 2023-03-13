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На 4 млн тенге оштрафовали замакима района Караганды

13 Марта 2023, 21:13
На 4 млн тенге оштрафовали замакима района Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялось заседание по делу о мошенничестве заместителя акима района им. Алихана Бокейхана. Суд признал его виновным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело рассмотрено в Октябрьском районном суде Караганды. Как стало известно, подсудимый заключил процессуальное соглашение с прокурором о признании вины. Поэтому уголовное дело рассмотрели в сокращенном порядке в согласительном производстве.

«Подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 3 статьи 190 «Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» УК РК. Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере четырех миллионов тенге», - сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, в Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района им. Алихана Бокейхана, курировавший вопросы ЖКХ.


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