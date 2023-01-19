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На 4 млн тенге оштрафовали компанию за нелегальное трудоустройство иммигрантов в Шымкенте

19 Января 2023, 17:24
На 4 млн тенге оштрафовали компанию за нелегальное трудоустройство иммигрантов в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге оштрафовали частную компанию за нелегальное трудоустройство иммигрантов в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе патрулирования сотрудники линейного отдела полиции на территории аэропорта города установили 6 граждан Узбекистана, работающих в качестве разнорабочих.

«При проверке документов установлено, что иммигранты нелегально осуществляли трудовую деятельность. В отношении ТОО за привлечение иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа транспортными полицейскими составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 519 КоАП РК и наложен административный штраф в размере 1200 МРП, что составляет 4 млн 140 тысяч тенге», – отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

Также 6 иностранных разнорабочих привлечены к ответственности по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». Решением специализированного межрайонного суда Шымкента по административным правонарушениям в отношении них приняты меры административных взысканий в виде наложения адмареста сроком на двое суток каждому.


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