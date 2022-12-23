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На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске

23 Декабря 2022, 11:50
На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 4 млн тенге обманули владельца грузовых авто в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Левобережного отдела полиции Усть-Каменогорска поступило обращение от 43-летнего местного жителя, пострадавшего от действий мошенника. Мужчина рассказал, что знакомый во дворе дома предложил услуги ремонта грузовых авто, за работу потребовал 4 млн тенге, однако спустя время устьканогорец остался без денег и ремонта.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города, который в ходе допроса свою вину признал. Однако денежные средства изъять не удалось. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК.


Фото: polisia.kz

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