На 4 млн тенге обманула мошенница карагандинок, обещая поставки товаров из России

Аферистка «оформляла» заказы под предлогом поставок товаров из России в Караганду, передаетт агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Караганде полицейским поступили заявления от двух женщин-предпринимателей, ставших жертвами обмана одной и той же аферистки. Выяснилось, потерпевшие имеют в собственности (одна в Караганде, вторая в Абае) торговые точки по реализации различных видов продукции.

В соцсетях они обратили внимание на объявление, автор которого предлагал поставку товаров из Российской Федерации по выгодным тарифам. Заявительницы, проявив доверчивость, перечислили на банковскую карту фактически неизвестного лица соответственно 1,1 млн тенге и 2,8 млн тенге. Но товар в обговоренное время — декабрь прошлого года — так и не поступил. Не увидели его потерпевшие и в наступившем году. Поняв, что их обманули, женщины обратились в полицию.

Сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемое лицо. Им оказалось 38-летняя жительница Караганды. Она дала признательные показания.

Во время досудебного расследования по факту мошенничества полицейские установили причастность подозреваемой еще к четырем аналогичным преступлениям. Устанавливается общая сумма ущерба, нанесенного злоумышленницей.