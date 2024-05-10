На 4 миллиона тенге обманули мошенники павлодарского пенсионера

В Павлодаре пожилой мужчина стал жертвой мошенников. Пенсионера оставили без денег, но с двумя кредитами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мошенники убедили павлодарца самостоятельно оформить на себя займы в разных банках и перевести все деньги на чужой счет. Действовали злоумышленники по отработанной схеме: в телефонном разговоре они представились сотрудниками банка.

- Злоумышленники рассказали пенсионеру, что кто-то хочет оформить на него банковский займ. И чтобы аннулировать заявку необходимо подать заявки в два других банка. Доверчивый павлодарец сделал все, как сказали звонившие. В итоге мужчина оформил на себя займ в двух банках общей суммой 4,2 миллиона тенге и перевел деньги на счет, который указали звонящие, - рассказали об обстоятельствах дела в региональном департаменте полиции.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Ведутся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

Это далеко не первый случай, когда, поверив мошенникам, павлодарцы лишаются крупных сумм. Жертвами обчно становятся люди преклонного возраста.