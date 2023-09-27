На 4 года сняты требования по установке кнопки SOS на казахстанский транспорт

26 сентября на заседании Совета ЕЭК в Москве Казахстан отстоял право отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранных изготовителей автотранспорта не оснащать автомобили устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (кнопкой SOS) до 31 декабря 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

С предложением казахстанской стороны, которую возглавил заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин, согласились все страны-участницы ЕАЭС. Соответствующие изменения будут внесены в решение Комиссии Таможенного союза от 2011 года. Таким образом, отечественные производители транспортных средств и официальные представители иностранных изготовителей до 31 декабря 2027 года смогут проводить оценку соответствия и выпускать в обращение транспортные средства категорий M и N (грузовой и пассажирский), без оснащения устройствами экстренного вызова.

Такое решение благоприятно отразится на развитии автомобильной отрасли Казахстана. Будет способствовать расширению модельной линейки транспортных средств и приходу новых брендов на рынок Казахстана.

Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M, ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного Союза. Ранее, до 1 февраля 2024 года, от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств данных категорий стран ЕАЭС.

Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и комплектующих для изготовления кнопок SOS, а также, из-за сложившейся геополитической ситуации, невозможность иностранных автопроизводителей проводить оценку этих устройств на срабатываемость в аккредитованных российских испытательных лабораториях, вопрос продления срока обязательного оснащения неоднократно поднимался казахстанской стороной. Теперь транспортные средства категорий M и N, производимые в ЕАЭС и ввозимые официальными импортерами на территорию стран, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 31 декабря 2027 года.