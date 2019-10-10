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На 4 года осудили бывшего руководителя филиала Казводхоза в СКО

10 Октября 2019 16:00
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На 4 года осудили бывшего руководителя филиала Казводхоза в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор по делу руководителя филиала «Казводхоза» Серикжана Жакаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы суда, суд признал С.Жакаева виновным по двум уголовным статьям – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Мошенничество» - и определил наказание в виде 4 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Из материалов дела следует, что С.Жакаев, будучи руководителем филиала РГП «Казводхоз», совместно с сотрудниками предприятия формально оформлял выезды в служебные командировки. В командировки сотрудники не выезжали. Деньги, выплаченные в качестве командировочных расходов, С.Жакаев присваивал. Теперь уже бывший руководитель филиала выписывал материальную, благотворительную помощь сотрудникам и премии. Тоже формально.

Материальный ущерб, причиненный государству, оценили в 6,4 млн тенге. Еще 180 тысяч тенге ущерба понесла местная агрофирма. В пресс-службе отметили, что причинённый материальный ущерб возмещён в полном объёме в ходе досудебного расследования.

Приговор не вступил в законную силу.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Суды,
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Автор:

Олеся Жуковень

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