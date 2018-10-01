На 4 года могут лишить свободы виновных в смерти журналистки в лифте в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в смерти журналистки Айзат Абдисамат Кенена Жанабекова и Жарылкасына Акжанова могут лишить свободы сроком на 4 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском суде Актобе состоялись прения по уголовному делу о смерти журналистки Айзат Абдисамат. Прокурор подал прошение лишить свободы виновных людей, которые халтурно отнеслись к своему делу.

«Мы просим засудить на 4 года Кенена Жанабекова и Жарылкасына Акжанова. Считаем, что они должны отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - сказал государственный обвинитель Асхат Сарсенбаев.

В ходе прения Кенен Жанабеков частично признал свою вину и попросил прощения. А Жарылкасын Акжанов не согласился с обвинением. Муж умершей Айзат Абдисамат Кайыржан Еркасымов не сказав ничего, оставил решение за судом. Потерпевшая сторона попросила не лишать свободы Кенена Жанабекова, выплатившего моральную компенсацию. Решение касательно Жарылкасына Акжанова остается на рассмотрении суда.

Напомним, в апреле текущего года в лифте погибла 28-летняя телеведущая Айзат Абдисамат. В связи с инцидентом было предъявлено обвинение по статье УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В отношении обвиняемых завтра будет принято окончательное решение суда.

Автор: Алтынай Сағындыкова

Перевод: Сабина Биржанкызы