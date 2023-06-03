На 4,2% выросли цены на социально значимые товары с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обсудили на Республиканском штабе в Цифровом офисе Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, рост цен на социально значимые товары с начала года составил 4,2%, а по итогам мая – 0,7%. Антилидерами по данному показателю в текущем году стали Астана (6,1%), Восточно-Казахстанская область (5,3%) и Жетысуская область (5,3%). Больше всего подорожали лук, капуста, рис и морковь, при этом наблюдается снижение цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и муку.

Министерство для сокращения уровня инфляции в 2 раза разработало новый подход, направленный на поддержку производителей продовольственных товаров, вносящих наибольший вклад в рост цен на социально значимые товары. Сюда относятся говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис, сахар и овощи. На сегодняшний день определены 78 основных производителей. В рамках нового алгоритма будет обеспечен сфокусированный подход к каждому товару – от производства и хранения до реализации.

Меры поддержки будут отличаться, исходя из специфики производства и актуальных проблемных вопросов предприятий. Цены на овощную группу товаров будут регулироваться путем заключения СПК форвардных договоров. Всю работу планируется вести посредством специальной информационной системы, которая охватит деятельность региональных СПК, «Продкорпорации» и их партнеров. Данная система прослеживаемости товаров станет «электронным зеркалом» работы по стабилизации цен.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров за счет отечественного производства составляет 80% и более. Вопрос импортозамещения будет решаться комплексно путем реализации более 900 инвестиционных проектов в сфере АПК до 2026 года на общую сумму 2,8 трлн тенге. В 2022 году реализовано 270 проектов на 241 млрд тенге, в 2023 году планируется запустить еще 291 проект на 536 млрд тенге.

По оперативным данным регионов на 2 июня, по республике имеются запасы социально значимых товаров в объеме 589 тысяч тонн, в том числе более 104,3 тысячи тонн картофеля, 20,9 тысяч тонн лука, 25,1 тысячу тонн моркови и 28,8 тысяч тонн капусты. С июня по июль планируется сбор 218,3 тысяч тонн раннего картофеля, 161,2 тысячи тонн раннего лука и 30,3 тысячи тонн ранней моркови. В Туркестанской области на текущий момент собрано 96 тысяч тонн капусты, план на июнь составляет – 59,4 тысяч тонн, на июль – 25,9 тысяч тонн. Данных объемов раннеспелых овощей достаточно для обеспечения внутренней потребности.

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов доложил о мерах антимонопольного реагирования. В отношении продовольственных рынков с начала года назначено 15 расследований, зарегистрировано свыше 150 актов антимонопольного надзора.

С докладами о принимаемых мерах также выступили акимы Астаны Женис Касымбек, Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов и Жетысуской области Бейбит Исабаев.

Премьер-Министр подчеркнул, что в целом только за май капуста подорожала на 22,3%, морковь – 10,8%, лук – 9,6%, картофель – 6,6%, что говорит о неэффективной работе на местах по обеспечению рынка овощами в межсезонье.

«Правительством пересмотрены все механизмы стабилизации цен, внесены соответствующие изменения в отраслевые правила и законодательство. Вся эта организационная работа проводится совместно с акиматами. В то же время одним из факторов роста цен является отсутствие контрактации в регионах», — сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил слабую координацию со стороны Министерства сельского хозяйства.

«Для стабильности цен рынок должен быть постоянно обеспечен достаточным предложением. К примеру, Министерства торговли, сельского хозяйства и акиматы еще в феврале-марте начали прорабатывать с Таджикистаном вопрос закупа лука. Однако закупили только в мае, когда цена на него выросла почти на 10%. Был упущен момент приобретения товара по приемлемой цене. Каждый регион, зная свою специфику, должен заблаговременно заключать договоры с производителями», — подчеркнул Премьер-Министр.

Глава Правительства поручил обеспечить полноценную реализацию нового алгоритма сдерживания цен на социально значимые товары и своевременное заключение договоров с производителями сельхозпродукции, а также усилить работу по выявлению непродуктивных посредников и контролю торговых надбавок.