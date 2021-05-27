На 39% увеличилось финансирование сельского здравоохранения в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С внедрением медицинского страхования ежегодно увеличивается финансирование медицинской помощи. В 2020 году на сельское здравоохранение в Карагандинской области было выделено 7,9 млрд тенге, в 2021 году эта сумма выросла до 11 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральная районная больница Бухар-Жырауского района в 2020 году на улучшение оснащения израсходовала 208,9 млн тенге. На эти средства в том числе приобрели медицинское оборудование, 8 автомобилей для населенных пунктов Уштобе, Каражар, Кокпекты, Петровка, Ростовка, Тогызкудук, поселок Ботакара на общую сумму 34,4 млн тенге и автомобиль УАЗ для села Гагарина. В 2021 году на оказание медицинской помощи населению района выделено 1 877,9 млн тенге.

«Переход к системе медицинского страхования совпал с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, что повлияло на интенсивную адаптацию в новых реалиях. На борьбу с пандемией нам дополнительно были выделены финансовые средства в размере 105,3 млн тенге. В результате удалось избежать дефицита лекарственных средств, а также медицинских изделий, предназначенных для лечения и предотвращения КВИ», - говорит директор ЦРБ Бухар-Жырауского района Дамет Нурмаганова.

Медики отмечают, изменений с внедрением медстрахования немало. Стали доступнее дорогостоящие медицинские услуги и диагностика (включая УЗИ, КТ и МРТ). Также расширился доступ к консультативно-диагностическим исследованиям.

«С внедрением обязательного медстрахования бесплатно лекарствами обеспечиваются все дети до 18 лет, тогда как раньше бесплатные лекарства предоставлялись только детям до 5 лет. Участникам системы ОСМС бесплатные лекарства стали доступны еще по 41 группе заболеваний. Всего для пациентов Бухар-Жырауского района заявлено лекарственных препаратов для амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП на общую сумму 280 млн тенге», - уточняет директор больницы.

В Центральной районной больнице Бухар-Жырауского района активно реализуется государственная программа по профилактике и выявлению рака. Жителей приглашают на скрининги в доврачебный и смотровой кабинеты через приложение Damumed.

Дополнительно введена штатная единица врача-уролога. Теперь пациентам с заболеваниями мочеполовой системы больше не нужно ехать в областной центр.

В 2021 году в стационаре расширяется спектр лапароскопических вмешательств, в том числе начаты лапароскопические операции при остром аппендиците, диагностическая лапароскопия при «неясных животах», тупых травмах живота. Раньше эти виды помощи жители Бухар-Жырауского района могли получить только в областном центре.

«В планах - расширение видов оперативных вмешательств: хирургическая коррекция диафрагмальной грыжи, устранение пупочной и паховых грыж лапароскопическим путем. Внедрены минимально инвазивные методы лечения варикозной болезни - эндовенозная лазерная коагуляция, ВРВ. Данные методы лечения предоставляется жителям района в пакете ОСМС, то есть для застрахованных пациентов бесплатно», - пояснила Дамет Нурмаганова.

Медицинскую помощь населению Бухар-Жырауского района оказывает Центральная районная больница, в состав которой входит стационар, районная поликлиника, 1 сельская участковая больница, 16 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, 34 медицинских пункта. Количество прикрепленного населения к медицинской организации составляет 48 277 человек.