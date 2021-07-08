На 38% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона рассказали в управлении здравоохранения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев, по данным на 7 июля 2021 года на территории области всего зарегистрировано 10 090 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 886,2. Также зарегистрировано 4 742 случая пневмонии (показатель на 100 тыс. населения составил 416,5). Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 случаев смерти от КВИ. Выздоровели 9 462 человека.

«За сутки выявлено 35 случаев КВИ, при этом суточный прирост составил 0,3%, и 9 случаев пневмонии с ростом 0,2%. Наибольшее число заболевших в Таразе – 5 271 и в приграничном Кордайском районе – 1 284. Много заболевших в прилегающих к областному центру Байзакском (748) и Жамбылском (465) районах, а также в Шуском – 686. Меньше всего болеют в отдаленном Таласском – 189 и Мойынкумском – 195 районах. Зарегистрировано 125 заболевших среди призывников из регионов страны и 67 – среди жителей других регионов. Что касается пневмонии, то в Таразе зарегистрировано 1 837 человека, в Байзакском районе - 594, в Меркенском - 443, Жамбылском -360, Жуалынском - 344, Таласском – 282, Сарысуском – 243, Рыскуловском - 223, Шуском – 194, Мойынкумском – 121 и Кордайском – 101», - отметил Асет Калиев.

Если на 16 июня инфекционные стационары в Жамбылской области были заполнены на 20%, то сейчас - на 38%. В данное время в инфекционных стационарах региона, имеющих 1 765 коек, получают лечение 669 пациентов, в том числе в реанимации находятся 45 пациентов (177 коек заполнено на 25%). В карантинные стационары помещено 21 лиц (заполняемость 12%).

В десяти лабораториях региона, при их суточной мощности 4 020 ПЦР-исследований, в среднем за сутки проводится до 2 800 анализов, пояснил руководитель областного управления здравоохранения.