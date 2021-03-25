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    10:13, 25 Март 2021 | GMT +6

    На 38 % сократилось количество поддельных купюр в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество выявленных Национальным Банком и банками второго уровня поддельных денежных знаков в прошлом году сократилось на 38% по сравнению с 2019 годом и составило 823 поддельные банкноты и монеты (1 319 банкнот и монет в 2019 году), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    «Основная причина снижения – действовавшие карантинные меры и ограничения, так как в основном фальшивомонетчики сбывают поддельные деньги на рынках, автозаправочных станциях и в небольших продуктовых магазинах. Наиболее подделываемыми являются банкноты номиналами 2 000 и 5 000 тенге – 42,5% и 37,6% от общего объема соответственно. Больше всего поддельных банкнот выявлено в Алматы (554 штуки, или 67,3%), меньше всего – в западных регионах страны», - отмечает начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального Банка Асхат Абишев.



    Теги:
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