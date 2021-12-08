На 38% снизилось количество заболевших КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя столичного Управления общественного здравоохранения Гульназ Досмырзаева сообщила, что в городе число госпитализированных в инфекционные стационары снизилось, также уменьшилось количество обращений в службу скорой медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

По данным профильного управления, на сегодня по городу 359 пациентов с КВИ получают лечение в инфекционных стационарах, из них в реанимации находятся 40 человек.

«Количество госпитализированных пациентов в инфекционные стационары стало меньше по сравнению с прошлыми месяцами. Так, отмечается снижение как заболевших КВИ на 38%, так и находящихся на стационарном лечении на 27%. Также на 27% уменьшилось количество обращений и вызовов на службу скорой медицинской помощи», - сообщила Гульназ Досмырзаева.

При этом организации ПМСП продолжают обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией на дому. Мобильные бригады в день совершают около 1 000-1 200 выездов на дом к амбулаторным пациентам.

Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости, жителям и гостям столицы следует строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинных ограничений. Самым эффективным способом защиты от опасного вируса и его последствий остается вакцинация.