На 38 процентов увеличило объем производства жамбылское предприятие по выпуску обуви

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как на жамбылских предприятиях исполняют поручения Главы государства, инспектирует аким Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с работниками ТОО «ТаразКожОбувь».

На базе этого предприятия действуют цеха по пошиву рабочей, мужской, женской, подростковой, детской обуви.

По словам заместителя генерального директора товарищества Шамухтара Шаюнусова, на предприятии налажен выпуск более 80 моделей. Продукцию приобретают частные предприятия, силовые структуры.

В 2021 году выпущено более 170 тысяч пар обуви. Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, объем производства увеличился на 38 процентов.

Среднемесячная заработная плата за минувший год составила свыше 118 тысяч тенге, что на 9 процентов больше по сравнению с 2020 годом.

70 процентов из 242 работников - женщины. Здесь трудятся также работники с особыми потребностями. Для них созданы все необходимые условия. На системной основе оказывается помощь многодетным и малоимущим семьям.

В этом году предприятие намерено увеличить объем производства на 30 процентов, расширить ассортимент женской, подростковой и детской обуви.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере легкой промышленности. Увеличение объема производства в такое непростое время говорит о том, что руководством завода принимаются меры по усилению производственного и кадрового потенциала», - отметил аким области.

Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития поручено провести детальный анализ и выяснить, какие компании готовы сотрудничать с ТОО «ТаразКожОбувь».

«Местным товаропроизводителям мы должны оказывать всяческую поддержку. С каждым годом необходимо увеличивать объем заказов», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Обработка кож и пошив обуви существует в Таразе с начала XX века. В 70 - 80-х годах прошлого столетия жамбылское объединение «Кожобувь» выпускало до 5 млн. пар обуви в год и считалось одним из самых крупных в стране производителей обуви и поставщиков кож, занимая третье место по объемам производства. В 90-е годы предприятие, находившееся на грани банкротства, простаивало, а заготовкой жамбылских кож занимались китайские и турецкие производители, импортировавшие затем в Казахстан свою продукцию. Новую жизнь предприятие получило, благодаря государственной поддержке бизнеса.

Сегодня ТОО «Таразкожобувь» восстанавливает кожевенно-обувное производство в регионе. На предприятии налажен полный производственный цикл от переработки исключительно местного сырья до выпуска готовых изделий. Цеха оснащены высокотехнологичным современным оборудованием производства Германии, Италии, России, Китая. Товарищество делает качественную продукцию широкого ассортимента, специализируясь на выпуске кожевенных полуфабрикатов «Вет-блю», «Краст», кожевенных товаров, рабочей и специальной обуви, обуви для силовых структур и армии, а также повседневной обуви.

Производительность предприятия – до 300 тысяч пар обуви в смену. Казахстанское содержание составляет около 90%. Работой здесь могут обеспечить до 300-т жамбылцев.







