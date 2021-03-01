На 38,5% за последние пять лет снижено количество краж скота в Казахстане
«Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области задержан житель Жамбылского района, по которому доказано совершение кражи 30 голов лошадей. В Карагандинской области в феврале пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов, которые изобличены в совершении четырех краж скота, где было похищено более 50 голов лошадей», - сказал Думан Таев на брифинге в МВД.
В целом, по его словам, за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%.
«Если в 2016 году было зарегистрировано более 7 тысяч преступлений, то в 2020 году не более 2 тысяч. На 55,5% сократилось число похищенных животных - с 25 тысяч до 14 тысяч голов. В данном случае положительный эффект получен в результате реализации ведомственных программ по противодействию кражам, где отдельное внимание уделено непосредственно кражам скота», - отметил спикер.
«Нынешняя программа на 2021-2023 годы также направленна на повышение эффективности борьбы с кражами скота», - заключил представитель МВД.