На 38,5% за последние пять лет снижено количество краж скота в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Жамбылской области угнал 30 лошадей. Об этом сообщил начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Думан Таев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области задержан житель Жамбылского района, по которому доказано совершение кражи 30 голов лошадей. В Карагандинской области в феврале пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов, которые изобличены в совершении четырех краж скота, где было похищено более 50 голов лошадей», - сказал Думан Таев на брифинге в МВД.

В целом, по его словам, за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%.

«Если в 2016 году было зарегистрировано более 7 тысяч преступлений, то в 2020 году не более 2 тысяч. На 55,5% сократилось число похищенных животных - с 25 тысяч до 14 тысяч голов. В данном случае положительный эффект получен в результате реализации ведомственных программ по противодействию кражам, где отдельное внимание уделено непосредственно кражам скота», - отметил спикер.

«Нынешняя программа на 2021-2023 годы также направленна на повышение эффективности борьбы с кражами скота», - заключил представитель МВД.