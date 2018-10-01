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На 374 млн тенге отремонтировали актюбинские школы в этом году

21 Октября 2018 22:17 81
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На 374 млн тенге отремонтировали актюбинские школы в этом году

 АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - О принимаемых мерах по проведению капитального и текущего ремонта, а также укреплению материально-технической базы общеобразовательных школ города Актобе рассказали в управлении образования области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

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По данным ведомства, ремонтные работы в школах проводятся до начала учебного года. При формировании перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту в первую очередь финансируются так называемые «горящие» объекты, на которые предварительно разрабатываются соответствующие документы по всем видам работ.

 «За последние три года на капитальный и текущий ремонт организаций образования города Актобе выделено 1,8 млн. тенге, в том числе в текущем году 374 млн. тенге. В целях обеспечения финансовой поддержки, укрепления материально-технической базы организаций образования и создания необходимых условий для обучающихся действуют попечительские советы», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ведётся активная работа и по реализации программы «Цифровой Казахстан», одним из главных направлений которой является развитие системы образования.

 В целях развития информатизации среднего образования выделяются средства на обеспечение учебных заведений широкополосным Интернетом и техническое обеспечение информационных систем. Так, в текущем году в школы Актобе закуплены 1194 комплекта компьютеров, 260 аппаратных комплексов, ультрофокусные интерактивные проекторы, 3D-принтеры и комплекты робототехники на общую сумму 339 млн. тенге. В целях 100% обеспечения школ компьютерами, до конца года будет поставлено еще 1860 компьютеров для городских школ на 465 млн. тенге.

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование,
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