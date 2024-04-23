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    14:26, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    На 3,7% подорожали книги в Казахстане

    книги
    Фото: pixabay.com

    В марте 2024 года книги в Казахстане по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года стали дороже на 3,7%. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Объем оказанных услуг издательскими компаниями за январь-декабрь 2023 года составил в общей сложности 70,2 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг вырос на 0,8%.

    Из этой суммы на издание газет пришлось 23,5 млрд тенге, издание книг – 16,7 млрд тенге, а на прочие виды издательской деятельности 9,7 млрд тенге.

    Теги:
    Цены и тарифы Литература Общество Экономика Статистика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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