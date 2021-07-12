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На 360 млн тенге обманул государство реабилитационный управляющий в Уральске

12 Июля 2021, 13:35
На 360 млн тенге обманул государство реабилитационный управляющий в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области выявил факт выписки фиктивных счетов-фактур жителем Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Злоумышленник, являясь реабилитационным управляющим предприятия, заключал от имени ТОО мнимые сделки с рядом компаний, отражая фиктивные сведения в выписанных счетах-фактурах о товарах, услугах и объемах»., - сообщает АФМ.

Сумма причиненного государству ущерба составила свыше 360 млн. тенге.

Суд признал жителя Уральска виновным по части 3 статьи 216 УК и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.




Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Криминал  
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