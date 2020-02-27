На 36 участках дорог в семи областях республики ограничено движение транспорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 36 участках дорог протяженностью 4087 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.
Закрыты следующие участки дорог:
1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231
2. Нур-Султан-Темиртау, км 1291-1426
3. Щучинск-Зеренда км 0-80, Щучинск-Зеренда
4. Жезказган-Петропавловск км 377-595, Костанайская.область -СКО
5. Жаксы-Есиль-Бузулук км 0-82, Жаксы-Бузулук
6. Екатеринбург-Алматы км 856-1291, СКО-Нур-Султан-ПВП (платный участок)
7. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 16-200, Нур-Султан-Павлодарская обл
8. Нур-Султан-Коргалжин км 19-180, Нур-Султан-Коргалжинской заповедник
9. Макинск-Аксу-Торгай км 0-240, Макинск-Торгай
10. Кокшетау-Атбасар км 47-184, Зеренда-Атбасар
11. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 232-260, Костанайская область-Сурган
12. Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау км 16-51, Нур-Султан-Карагандинская область
13. Самара-Шымкент км 773-835, Белогорка-Хромтау
14. Алматы-Усть-Каменогорск км 971-1068, Калбатау– К.Кайсенов
15. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз–Калбатау
16. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ км 15-123, Глубокое-РФ
17. Усть-Каменогорск-Риддер-РФ км 15-105, Белоусовка-Риддер
18. Екатеринбург-Алматы км 1446-1426, Караганда-до терминала. (платный участок)
19. Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Керней-Ботакара км 231-324, Ботакара-Павлодарская область
20. Кызылорда-Павлодар км 970-1135, Караганда-Павлодарская область
21. Караганда-Аягоз-Бугаз км 17-217, Караганда-Каркаралинск
22. Кызылорда-Павлодар км 756-906, Атасу-Топар
23. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау км 101-266, Темиртау-Акмолинская область
24. Жезказган-Петропавлск км 136-252, Улытау-Костанайская обл
25. Кызылорда-Павлодар км 1000-1066, Кушокы-Молодежный
26. Екатеринбург-Алматы км 686-729, Сарыколь-СКО
27. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 216-232, Октябрьский-Акмолинская область.
28. Жезказган-Петропавловск км 340-377, Аркалык-Акмолинская обл
29. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 108-216, Аулиеколь-Октябрьский
30. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней км 138-231, Баянаул-Карагандинская область
31. Кызылорда-Павлодар км 1135-1208, Карагандинская область-Шидерты
32. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 200-235, Акмолинская область-Шидерты
33. Кокшетау –Рузаевка км 102-196 Саумалколь-Рузаевка
34. Екатеринбург-Алматы км 729-856 Костанайская обл–Акмолинская обл.
35. Жезказган – Петропавловск км 595-701 Акмолинская обл-Новоишимское
36. Булаево-Возвышенка–Рощинское км 0-228
По республике работает 729 единиц техники.
«АО «НК «Казавтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - добавил руководитель пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» Маржан Ордабай.
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