На 36 участках дорог в семи областях республики ограничено движение транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 36 участках дорог протяженностью 4087 километра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Закрыты следующие участки дорог:

1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231

2. Нур-Султан-Темиртау, км 1291-1426

3. Щучинск-Зеренда км 0-80, Щучинск-Зеренда

4. Жезказган-Петропавловск км 377-595, Костанайская.область -СКО

5. Жаксы-Есиль-Бузулук км 0-82, Жаксы-Бузулук

6. Екатеринбург-Алматы км 856-1291, СКО-Нур-Султан-ПВП (платный участок)

7. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 16-200, Нур-Султан-Павлодарская обл

8. Нур-Султан-Коргалжин км 19-180, Нур-Султан-Коргалжинской заповедник

9. Макинск-Аксу-Торгай км 0-240, Макинск-Торгай

10. Кокшетау-Атбасар км 47-184, Зеренда-Атбасар

11. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 232-260, Костанайская область-Сурган

12. Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау км 16-51, Нур-Султан-Карагандинская область

13. Самара-Шымкент км 773-835, Белогорка-Хромтау

14. Алматы-Усть-Каменогорск км 971-1068, Калбатау– К.Кайсенов

15. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз–Калбатау

16. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ км 15-123, Глубокое-РФ

17. Усть-Каменогорск-Риддер-РФ км 15-105, Белоусовка-Риддер

18. Екатеринбург-Алматы км 1446-1426, Караганда-до терминала. (платный участок)

19. Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Керней-Ботакара км 231-324, Ботакара-Павлодарская область

20. Кызылорда-Павлодар км 970-1135, Караганда-Павлодарская область

21. Караганда-Аягоз-Бугаз км 17-217, Караганда-Каркаралинск

22. Кызылорда-Павлодар км 756-906, Атасу-Топар

23. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау км 101-266, Темиртау-Акмолинская область

24. Жезказган-Петропавлск км 136-252, Улытау-Костанайская обл

25. Кызылорда-Павлодар км 1000-1066, Кушокы-Молодежный

26. Екатеринбург-Алматы км 686-729, Сарыколь-СКО

27. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 216-232, Октябрьский-Акмолинская область.

28. Жезказган-Петропавловск км 340-377, Аркалык-Акмолинская обл

29. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 108-216, Аулиеколь-Октябрьский

30. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней км 138-231, Баянаул-Карагандинская область

31. Кызылорда-Павлодар км 1135-1208, Карагандинская область-Шидерты

32. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 200-235, Акмолинская область-Шидерты

33. Кокшетау –Рузаевка км 102-196 Саумалколь-Рузаевка

34. Екатеринбург-Алматы км 729-856 Костанайская обл–Акмолинская обл.

35. Жезказган – Петропавловск км 595-701 Акмолинская обл-Новоишимское

36. Булаево-Возвышенка–Рощинское км 0-228

По республике работает 729 единиц техники.

«АО «НК «Казавтожол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине», - добавил руководитель пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» Маржан Ордабай.