На 36 млн тенге оштрафовали нарушителей правил благоустройства в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях улучшения санитарного состояния столицы подразделения природоохранной полиции департамента полиции города Нур-Султана регулярно проводят работу по выявлению нарушений Правил благоустройства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

С начала текущего года за нарушение статьи «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов» КРКоАП к административной ответственности привлечен 2021 правонарушитель, наложено штрафов на сумму свыше 36 млн тенге. Так, на 176 строительные компании наложено штрафов на общую сумму около 11 млн тенге; на 110 подрядных организаций - на общую сумму более 6 млн 700 тыс. тенге; на 126 обслуживающих организаций (КСК, ТОО) - на сумму порядка 4 млн тенге; на 415 субъектов малого и среднего бизнеса наложено штрафов на сумму около 3 млн 900 тыс. тенге; за выгрузку мусора в неустановленных местах на более чем 60 водителей наложено штрафов на сумму 2 млн 735 тыс. тенге; за слив нечистот в неустановленных местах на около 70 водителей наложено штрафов на сумму порядка 2 млн 700 тыс. тенге; за перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных материалов и т.д. без покрытия их брезентом или другим материалом на более чем 70 водителей наложено штрафов на сумму 303 тыс. 040 тенге; за вынос грязи на проезжую часть оштрафованы 20 водителей на сумму 193 тыс. 190 тенге.

«К примеру, в ночь на 12 июня в ходе рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции отдела местной полицейской службы УП района Байконыр задержали водителя грузового автотранспорта гр. Г., 1987 г.р., допустившего выгруз строительного мусора в Промышленном переулке. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге)», - сообщили в полиции.