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На 36 млн тенге обманул онлайн-альфонс пенсионерку из Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 17:00
На 36 млн тенге обманул онлайн-альфонс пенсионерку из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На 36 млн тенге обманул онлайн-альфонс пенсионерку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Актобе поступило заявление от 65-летней женщины. В своем заявлении она сообщила, что стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в социальных сетях. Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя, чтобы «отправить подарок» и денежные средства. А для того чтобы отправить посылку, необходимо оплатить таможенную пошлину - перевести деньги на расчетный счет, который он сообщил.

Кроме того, «жених» написал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию. Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 млн тенге. По факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК «Мошенничество».


Фото: polisia.kz


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