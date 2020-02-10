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вчера 22:42
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На 350 млн тенге защитили права предпринимателей в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году более 100 предпринимателей незаконно включили в Государственный энергетический реестр, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы регионального филиала Палаты предпринимателей, включение в реестр грозило бизнесменам большими штрафами. Несмотря на сложности, проблему удалось решить. Эта работа стала одним из положительных результатов работы за минувший год.
В Палате предпринимателей отметили, что по итогам прошлого года эксперты палаты защитили права бизнеса на сумму в 357 млн тенге. 64 обращения удалось решить положительно.
В частности, ТОО «МАТЕХ» чуть не оказалось в реестре недобросовестных поставщиков. Об этом предприятии, первом и пока единственном в регионе, выпускающем чулочно-носочные изделия, мы рассказывали.
«Мы поставили 201 пару полушерстяных носков, согласно разыгранному лоту, в срок. Однако заказчику не понравился наш сертификат соответствия, где отсутствовал код ТНВЭД. В технических спецификациях при размещении заказа конкретный код товара не указывался. Заказчик все же решил подать на нас исковое заявление в суд. За правовой защитой мы обратились в региональную палату предпринимателей. 5 февраля эксперт палаты Жанат Кангожин представлял наши интересы на заседании суда в городе Костанае. Дело мы выиграли. Судья полностью отклонил исковое требование заказчика», - рассказал директор компании «Арамаис Тер-Аствацатурян».
Заказчик требовал включения местной фабрики в реестр недобросовестных поставщиков. В течение двух лет фабрика не смогла бы участвовать в госзакупках. Для молодого развивающегося предприятия это могло стать настоящей проблемой.
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