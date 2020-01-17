На 35% выросло число ипотечных кредитов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги кредитования экономики за минувший год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Аскар Сакипкереев на заседании акимата назвал динамику кредитования позитивной.

По его данным, на 1 декабря кредитование увеличилось на 17% и достигло 145,5 млрд тенге. Рост кредитных вложений отмечается на ипотечном и рынке потребительских кредитов. Ипотечных кредитов стало больше на 35%, потребительских – на 17%. Суммы кредитования составляют 36 и 50 млрд тенге, соответственно.

«Увеличение кредитования банков в разрезе отраслей экономики произошло в промышленности – на 62%, в строительстве – на 21,5%, в индивидуальной деятельности – на 16,5%, транспорт и складирование – на 6,1%», - сказал А.Сакипкереев.

На депозитах у североказахстанцев насчитали 173,6 млрд тенге. Рост составил более 7%.