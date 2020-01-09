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На 35% увеличились инвестиции в здравоохранение в Шымкенте с запуском системы ОСМС

9 Января 2020 12:00
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На 35% увеличились инвестиции в здравоохранение в Шымкенте с запуском системы ОСМС

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня члены регионального штаба во главе с вице-министром здравоохранения Камалжаном Надыровым и директором департамента инвестиционной политики министерства Асланом Кинаятовым посетили ряд медицинских учреждений Шымкента, для того чтобы проверить, как предоставляются медицинские услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

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Представители рабочей группы посетили 8 и 13 поликлиники города и проверили реализацию программы ОСМС. Кроме того, через КМИС рабочая группа проконтролировала графики работы узких специалистов.

Затем рабочая группа ознакомилась с деятельностью кардиологического центра. По словам его директора Ермаганбета Куатбаева, центр оказывает все необходимые услуги, потому что сюда в основном поступают экстренные пациенты. Новая система по-прежнему сохраняет функцию оказания неотложной медицинской помощи, основываясь на гарантированной бесплатной медицинской помощи.



В конце рабочего дня в администрации города состоялось совещание с участием членов рабочей группы.

«Любые вопросы, которые могут возникать в ходе актуализации статуса, должны решаться в пользу пациента. Это очень важно, чтобы каждый коллега на местах понимал и без лишней волокиты оказывал услуги. Всегда на помощь может прийти Фонд обязательного социального медицинского страхования, в круглосуточном режиме работает колл-центр, где готовы ответить на все вопросы, - отметил Камалжан Надыров. - Мы в ходе обхода видим ряд недоработок со стороны информационных систем, в принципе в рабочем порядке все они устраняются. Больших проблем с внедрением новой системы я не вижу. Те заявления, которые мы делали ранее о том, что регион показывает высокую готовность к внедрению ОСМС, в принципе, сегодня подтверждаются».



Стоит отметить, что с запуском системы обязательного социального медицинского страхования в Шымкенте инвестиции в здравоохранение увеличились на 35% в результате увеличения количества медицинских услуг, предоставляемых пациентам.

В 7 организациях здравоохранения были открыты ситуационные центры. Они позволяют работать через единую систему. Благодаря этому специалисты могут обеспечить своевременную медицинскую помощь пациентам.



При этом в медицинских учреждениях города охват пациентов электронными паспортами здоровья составляет 100%.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.



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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Шымкент,
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