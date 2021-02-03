На 35% снизилось количество жалоб в сфере госслужбы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области подведены итоги работы за 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации департамента АГДС, наблюдается снижение количества поступивших обращений в сравнении с 2019 годом на 35%. В 2020 году по линии контроля в сфере государственной службы поступило 146 обращений граждан, из которых в пределах компетенции рассмотрены 61.

«Наиболее часто граждане обращаются департамент за разъяснением по законодательству о государственной службе и ограничениям, связанных с поступлением, прохождением и прекращением государственной службы. Также граждане, в том числе государственные служащие, обращаются за защитой своих нарушенных прав по фактам несогласия с итогами конкурса, дисциплинарными взысканиями, несоблюдением служебной этики государственными служащими. В 2020 году по результатам проверок выявлено более 400 нарушений, доля восстановленных прав граждан составила 75%. Отменены 16 дисциплинарных взысканий, решения конкурсной комиссии на занятие вакантной должности и комиссии по расчету стажа работы. Возбуждено 4 дисциплинарных дела», - рассказали в пресс-службе департамента.

Отметим, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, 80% заседаний Совета по этике в Акмолинской области проведены в онлайн режиме.

«В целом, за 2020 год проведено 10 заседаний Совета, на которых рассмотрено 72 вопроса. 75% вопросов носят профилактический характер. Это отчеты акимов, первых руководителей государственных органов, уполномоченных по этике, председателей дисциплинарных комиссий об итогах работы государственных органов по профилактике этических нарушений. Советом по этике также рассмотрены 18 персональных дисциплинарных дел в отношении государственных служащих: 4 - за нарушения Этического кодекса, 14 - за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. Также на 35% снизилось количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за последние 5 лет. Если в 2020 году их количество составило 779, то в 2019 году - 805, в 2018 году – 892, в 2017 году – 986, в 2016 году – 1200», - проинформировали в департменте АГДС по Акмолинской области.



