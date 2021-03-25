На 35% снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На 35% снизилась заболеваемость COVID-19 в Северно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

« За 2 дня текущей недели в регионе зарегистрировано 25 случаев КВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели отмечается снижение на 35%. 92% всех случаев выявлено по эпидемиологическим показаниям. Э то говорит о внимательном и тщательном осмотре пациентов лечащими врачами и бригадами скорой медицинской помощи, которые своевременно выявляют признаки коронавируса у человека. Такой подход позволяет вовремя назначить лечение и изолировать больного от общества», - говорится в сообщении МВК.

Как отмечается, большинство заболевших в регионе с начала пандемии - работающее население – 34%, пенсионеры – 25%, неработающие – 17%.

Больше всего коронавирусом болеют люди старше 60 лет - 29% местного населения, в возрасте 50-59 лет - 19%, дети до 14 лет - 8%.