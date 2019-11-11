На 35 млн тенге оштрафовали нарушителей ПДД в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Штрафов почти на 35 миллионов тенге наложено в Павлодаре за факты, выявленные автоматическими системами фиксации нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения дорожной безопасности в Павлодаре установлены 37 автоматических систем фиксации нарушений правил дорожного движения. Данные системы, способные контролировать и фиксировать не только скоростной режим, но и проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушения дорожной разметки», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В 2019 году работающих в автоматическом режиме системами «Redspеed», ИСКДД «Интегра-КДД», АПК «Автоураган» в Павлодаре зафиксировано 6217 нарушений правил дорожного движения, по которым наложено штрафов на 34 миллиона 793 тысячи тенге, добавили в ведомстве. «За превышение скорости выписано 1032 предписаний, за проезд на запрещающий сигнал светофора - 802, за нарушение стоп-линии и красный сигнал светофора - 4383. Предписания водителям-нарушителям направляются по месту жительства через АО «Казпочта» и посредством смс-сообщений», - отметили стражи порядка. Полиция водворяет транспортные средства на штрафстоянку при наличии непогашенных штрафов, констатировали в пресс-службе.