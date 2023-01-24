На 34,8% увеличился товарооборот между Казахстаном и странами ОЭС – Мухтар Тлеуберди

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За 11 месяцев 2022 года показатели взаимной торговли между Казахстаном и странами Организации экономического сотрудничества увеличились на 34,8%, составив 8,5 млрд долларов. Об этом на полях 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ташкенте заявил глава МИД Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что с момента вступления в Организацию сотрудничество с ОЭС было одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана. Более 30 лет Казахстан всегда поддерживали ОЭС и ее инициативы.

«Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлом году совершил государственные и официальные визиты почти во все страны ОЭС - Узбекистан, Азербайджан, Иран, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию, где были достигнуты конкретные договоренности. Сегодня мы рады сообщить, что в 2021 году товарооборот между Казахстаном и странами ОЭС увеличился на 37,1% (2020 год - $5,6 млрд, 2021 год - $7,6 млрд). За 11 месяцев 2022 года показатели взаимной торговли увеличились на 34,8% и составили 8,5 млрд долларов», - сказал Мухтар Тлеуберди.

В этом контексте глава МИД напомнил, что Казахстан всегда подчеркивал важность транспортно-логистической составляющей ОЭС. С его слов, эффективное использование уникальных географических преимуществ ОЭС, которые хорошо подходят как для перевозки грузов, так и для перевозки пассажиров с Востока на Запад, может придать значительный импульс развитию экономик ОЭС.

«Одним из перспективных направлений является коридор Север-Юг, восточной ветвью которого является участок железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. В 2022 году по этому маршруту было перевезено почти 130 тысяч тонн, что в 10 раз больше, чем в предыдущем 2021 году. Целенаправленное и последовательное развитие этого коридора может увеличить пропускную способность до 10 миллионов тонн в год», - подчеркнул спикер.

В своем выступлении министр также отметил, что Казахстан, как и многие государства-члены ОЭС, обеспокоен ситуацией в Афганистане и по мере своих возможностей вносит свой вклад в усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в этой стране.

«Мы регулярно оказываем гуманитарную помощь афганскому населению, реализуем национальные и международные программы по обучению афганской молодежи в учебных заведениях Казахстана. Очевидно, что Афганистан будет нуждаться в дальнейшей поддержке со стороны международного сообщества. Мы считаем важным продолжать практическое сотрудничество с фактическим афганским руководством в гуманитарной и торговой сферах», - сказал Мухтар Тлеуберди.