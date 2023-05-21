На 33% выросли среднедушевые доходы казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Асет Иргалиев сообщил о росте среднедушевых доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения по Республике Казахстан составили 154 417 тенге в месяц. Информация, приведенная в обращении о том, что «…у половины населения месячный доход не превышает 50 тысяч тенге…» сформирована за 2020 год по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (со слов респондентов). За прошедшие два года ситуация существенно изменилась – так в 2021 году доход менее 50 тысяч тенге имели – 41,5% населения, в 2022 году – 27,8%», - написал Асет Иргалиев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам , с 2020 по 2022 год среднедушевые доходы населения выросли на 33% в номинальном выражении и на 7% в реальном выражении.

Глава АСПИР уточнил, что информация по среднедушевым номинальным денежным доходам населения формируется на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе. Расчет показателя осуществляется путем агрегирования всех данных (статистические и административные) о доходах населения (доходах от наемной занятости (заработная плата), доходах от самостоятельной занятости, выплаченных социальных трансфертах, прочих доходах) с учетом досчета на сокрытие доходов населением.