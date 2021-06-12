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    21:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    На 33 миллиона оштрафованы костанайцы за нарушение карантинных мер

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На сумму более 33 миллиона тенге жители Костанайской области нарушили карантинные меры с начала 2021 года. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил главный санврач области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил спикер, несмотря на смягчительные меры в области, работа мониторинговых групп не прекращалась.

    «С начала 2021 года 91 мониторинговой группой Костанайской области проверено 22 750 объектов, выявлено более пятисот нарушений карантинных мер. За несоблюдение карантинных мер всего привлечено к административным штрафам 473 лиц на сумму 33 919 698 тенге, из них по 130-ти административным штрафам на сумму 6 219 876 тенге привлечено население области за проведение массовых мероприятий, требований к ношению маски и другие», - проинформировал главный санврач региона.

    Так, несмотря на постановление главного санитарного врача, в кафе «Аят» города Тобол и кафе «Галактика» села Жамбыл Костанайского района были организованы праздничные мероприятия, в кафе «Парадайз», в кафе в селе Айсары Костанайского района были проведены поминальные обеды, свадьбы - в ресторане «Премиум Палас» в Костанае и в коттедже в городе Аркалык. А также повсеместное проведение массовых мероприятий жителями области на дому.

    «В очередной раз департамент санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает, что в период карантинного режима граждане, не выполняющие установленных требований, будут привлечены к ответственности. Поэтому жители области должны строго соблюдать санитарные нормы и карантинные требования во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - подытожил Е. Даулетбаев.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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