На 33 миллиона оштрафованы костанайцы за нарушение карантинных мер

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На сумму более 33 миллиона тенге жители Костанайской области нарушили карантинные меры с начала 2021 года. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил главный санврач области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, несмотря на смягчительные меры в области, работа мониторинговых групп не прекращалась.

«С начала 2021 года 91 мониторинговой группой Костанайской области проверено 22 750 объектов, выявлено более пятисот нарушений карантинных мер. За несоблюдение карантинных мер всего привлечено к административным штрафам 473 лиц на сумму 33 919 698 тенге, из них по 130-ти административным штрафам на сумму 6 219 876 тенге привлечено население области за проведение массовых мероприятий, требований к ношению маски и другие», - проинформировал главный санврач региона.

Так, несмотря на постановление главного санитарного врача, в кафе «Аят» города Тобол и кафе «Галактика» села Жамбыл Костанайского района были организованы праздничные мероприятия, в кафе «Парадайз», в кафе в селе Айсары Костанайского района были проведены поминальные обеды, свадьбы - в ресторане «Премиум Палас» в Костанае и в коттедже в городе Аркалык. А также повсеместное проведение массовых мероприятий жителями области на дому.

«В очередной раз департамент санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает, что в период карантинного режима граждане, не выполняющие установленных требований, будут привлечены к ответственности. Поэтому жители области должны строго соблюдать санитарные нормы и карантинные требования во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», - подытожил Е. Даулетбаев.