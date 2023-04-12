На $32 млн оштрафовал Google антимонопольный регулятор Южной Кореи

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) оштрафовала Google на 42,1 млрд вон ($31,9 млн) за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

С июня 2016 по апрель 2018 года Google предоставляла издателям внутриигровую рекламу в обмен на эксклюзивный выпуск игр в магазине приложений Google Play, чтобы подорвать положение конкурента - южнокорейского магазина приложений One Store.

«Блокируя выпуск игр в One Store, корпорация из США препятствовала инновациям, что наносило ущерб потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр», - говорится в вердикте KFTC.

В результате за два года доля Google среди южнокорейских магазинов приложений выросла с 80-85% до 90-95%, а доля One Store сократилась с 15-20% до 5-10%.

Представитель американской компании пообещал обжаловать решение.

«Google инвестирует значительные средства в успех разработчиков, и при всем уважении мы не согласны с выводами KFTC», - заявил он.