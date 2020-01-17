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На 300 млн тенге защитили права предпринимателей в СКО

17 Января 2020 20:27
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На 300 млн тенге защитили права предпринимателей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области подвели итоги работы по линии защиты прав бизнесменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, в прошлом году поступило более 800 обращений от предпринимателей. Каждый десятый жаловался на незаконные действия со стороны госорганов.

«Наиболее часто предприниматели области обращались по вопросам в сфере земельных и налоговых отношений. В сфере сельского хозяйства - с проблемой по возмещению затрат по приобретению гербицидов и удобрений. Этот вопрос был предметом обсуждения в палате предпринимателей, на различных площадках и уровнях от управления сельского хозяйства до Минсельхоза. К решению подключились национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Генеральная прокуратура», - рассказал заместитель директора региональной палаты предпринимателей Женис Казиев.

Он добавил, что вопрос получения субсидий решен. ИИНы и БИН-ы будут с интегрированы до февраля и фермеры смогут рассчитывать на государственную поддержку.

В пресс-службе отметили, что по итогам прошлого года отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров областной палаты защитил права бизнесменов на сумму свыше 300 млн тенге.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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