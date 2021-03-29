На 300 млн тенге ограбили крупный холдинг интернет-мошенники в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О громком интернет-преступлении рассказал начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственным департаментом расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших хищение более 300 млн тенге со счетов крупного АО. Установлено трое подозреваемых лиц, которые взяты под стражу. Указанные жители Алматы в группе с хакерами из России создали 14 аккаунтов на подставных лиц на интернет-ресурсе АО, тем самым получили доступ к информационно-платежной системе», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

Далее, по его словам, они создавали дублированные транзакции и незаконно переводили деньги на платежные карты банков второго уровня Казахстана и России и на абонентские номера казахстанских операторов связи.

«Также злоумышленники звонили в отделения общества в регионах страны, представлялись работниками головного IT-отдела и под предлогом настройки программы проводили незаконные операции - пополнения карточных счетов. Задержанные обналичили данные деньги, занимались поиском платежных карт, покупкой сим-карт, обменом похищенных денег на биткоины и их переводом на криптокошельки», - перечислил спикер.

Расследование продолжается вместе с правоохранительными органами России.