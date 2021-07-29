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На 300 миллионов тенге обманул граждан житель Алматы

29 Июля 2021 13:01
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На 300 миллионов тенге обманул граждан житель Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 300 миллионов тенге обманул граждан житель Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

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Только за июль месяц в полицию обратилось более 20 человек с заявлением о мошенничестве. По информации стражей порядка, гражданин П., под предлогом продажи залоговых автомашин по завышенной цене приобретал автотранспорт потерпевших и тут же перепродавал их третьим лицам за более низкую цену.

Продав несколько автомобилей, злоумышленник вошел в доверие к людям и те начали ему отдавать деньги и советовали «рабочего» парня своим знакомым. После получения денежных средств, предприимчивый молодой человек скрывался, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 28-летний гражданин. Сейчас сотрудниками доказаны 20 фактов мошенничества, где злоумышленник нанес ущерб потерпевшим в 300 миллионов тенге. В едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3. Задержанный водворен в ИВС. Три автомобиля, как вещественные доказательства, удалось вернуть законным владельцам. Еще несколько автомобилей изъяты и водворены на штраф стоянку», – рассказал начальник отдела полиции при управления полиции Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

Пострадавших от действий указанного лица полицейские просят обратиться в отдел полиции Алатауского района, или позвонить на следующие номера: 393-40-73, 393-40-69 или 102.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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