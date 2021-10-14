На 30% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области стабильна, регион находится в «зеленой» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном управлении здравоохранения рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе.

«Согласно мониторингу, на 13 октября 2021 года на территории области зарегистрировано 20 463 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1 797,2. За минувшие сутки в регионе прибавилось 25 заболевших COVID-19, суточный прирост составил 0,1% и 14 случаев пневмонии с суточным приростом 0,2%. Это гораздо меньше, чем, допустим, месяц назад. На территории Жамбылской области на сегодняшний день всего зарегистрировано 7 600 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения составил 667,5)», - пояснили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в Жамбылской области зарегистрировано 19 534 выздоровевших.

Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе – 11 847 и в приграничном Кордайском районе – 1 922. Зарегистрировано 125 заболевших среди призывников из регионов страны и 97 – среди жителей других регионов.

Что касается пневмонии, то в больше всего зарегистрировано в Таразе - 2 211 заболевших, в Байзакском районе – 1 070, в Меркенском – 835.

Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 30%, там получают лечение 476 пациентов. В реанимации находятся 58 пациента (заполняемость коек 31%). В карантинные стационары помещено пять пациентов, заполняемость коек составляет всего 3%.

В десяти лабораториях, суточная мощность которых рассчитана на 4 020 тестов, в среднем за сутки проводится 2 600 – 2 800 ПЦР-исследований.

В целом по области в 23 организациях ПМСП имеется 43 прививочных пунктов, из них 15 в городах и 28 в районах.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.

Напомним, неделю назад аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал темпы вакцинации в регионе. По данным областного управления здравоохранения на 7 октября, вакцину от коронавируса получили 485 980 жителей, или 84 процента от подлежащих вакцинации. Отмечаются проблемы с ходом прививочной кампании в Таразе, Шуском и Мойынкумском районах.



