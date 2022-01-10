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    16:05, 10 Январь 2022 | GMT +6

    На 30 суток арестовали администратора паблика в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области администратора паблика в социальной сети привлекли к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, решением суда он арестован на 30 суток за действия, провоцирующие нарушения правопорядка в условиях режима ЧП. В социальной сети Instagram он разместил пост, пропагандирующий действия экстремистской организации, призывающей к митингам.

    «Важно понимать всю меру ответственности за действия, которые могут спровоцировать нарушения общественного порядка. В период режима ЧП просим граждан проявить особую сознательность и ответственность. Все принимаемые меры, в том числе и временные ограничения, направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности и спокойствия населения», - сказал комендант Северо-Казахстанской области, начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

    Полицейские напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за распространение ложной информации. Гражданам, распространяющим фейки, может грозить наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

    Меры ответственности законодательством РК предусмотрены и за провокационные комментарии, способствующие нарушениям правопорядка, разжиганию социальной и межнациональной розни.

    За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период режима ЧП предусмотрено лишение свободы до 2 лет.

    В департаменте полиции работает call-центр (7152)61-25-42, куда граждане могут обратиться по вопросам ограничительных мер в период режима ЧП. Полицейские просят сообщать на канал «102» имеющиеся сведения о подозрительных лицах, фактах, нарушениях режима ЧП.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
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