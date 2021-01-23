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    17:24, 23 Январь 2021 | GMT +6

    На 30% снизилось количество зарегистрированных преступлений в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги работы за прошедший год озвучены в департаменте полиции города Нур-Султана. В целом в 2020 году принятыми мерами удалось снизить количество зарегистрированных преступлений на 30%. Сократилось число краж на 54%, грабежей - на 56%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

    Меньше совершено преступлений в общественных местах, на улицах, в состоянии опьянения и несовершеннолетними. Улучшена раскрываемость практически по всем видам преступлений.

    Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 17,2%, пострадавших в них на 24,9%, погибших на 13,9%. За управление транспортным средством в состоянии опьянения 988 водителей подвергнуты административному аресту.

    За прошедший год выявлено 903 факта наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято 264 кг наркотических средств.

    «Учитывая высокую общественную опасность, акцент делаем на выявление и пресечение каналов распространения наркотиков и деятельности подпольных нарколабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. В этой работе активность проявляют горожане. По их информации заблокированы 109 рекламных сайтов. В условиях пандемии полицейские Нур-Султана проводили большую работу по соблюдению карантинных мер, которая продолжается и сегодня. За 2020 год мониторинговыми мобильными группами выявлено более двух с половиной тысяч нарушений санитарных норм «, - сообщили в пресс-службе ДП.

    Также отмечено, что работа столичной полиции и дальше будет ориентирована на обеспечение правопорядка, общественной безопасности, профилактики семейно-бытовых правонарушений и подростковой преступности, а также повышение уровня доверия граждан.

    Подводя итоги на оперативном совещании, генерал-майор Ержан Саденов поставил ряд конкретных задач в рамках исполнения поручений Министра внутренних дел, данных на расширенном заседании Коллегии.

    Учитывая, что 2021 год объявлен «Годом профилактики правонарушений», отметил, что работа столичной полиции будет строиться на принципе «Полиция в шаговой доступности» с акцентом на усиление профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.


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