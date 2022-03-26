На 30% снизилась заболеваемость туберкулезом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет заболеваемость туберкулезом в Нур-Султане снизилась на 30,1%. Об этом на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

для проведения профилактического флюорографического обследования населения города в организациях ПМСП функционируют 16 стационарных и 5 передвижных флюорографических аппарата. В 2022 году планируется закупить еще 3 таких аппарата.

«Для обеспечения проведения обследования пациентов с подозрением на туберкулез с помощью высокочувствительных генно-молекулярных методов диагностики туберкулеза, в г. Нур-Султан имеется 4 аппарата: 3 в организациях ПМСП (4,5,7 поликлиники) и 1 в Городском центре фтизиопульмонологии. Данное исследование позволяет в течение 2 –3 часов не только определить наличие возбудителя, но и выявить наличие лекарственной чувствительности, а значит назначить эффективную схему лечения», - проинформировала Алия Рустемова.

В столице пациентам, лечащимся от туберкулеза амбулаторно, регулярно оказывается соцподдержка. Ранее - в виде выделения продуктовых наборов и проездных карточек, а со второго полугодия 2019 года - в виде ежемесячных денежных выплат в размере 10 МРП.

Важным в обеспечении контроля за туберкулезом является привлечение НПО, как партнеров по выявлению этого опасного заболевания в группах «высокого риска», что позволит создать основу для усиления межведомственного и межсекторального взаимодействия.

Так, с 2022 года столичным маслихатом поддержано привлечение НПО в работу по профилактике туберкулеза в рамках социального заказа.