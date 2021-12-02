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На 30 см промерзли малые реки в СКО

2 Декабря 2021 18:30
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На 30 см промерзли малые реки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области толщина льда на реках варьируется от 13 до 30 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации филиала РГП «Казгидромет», самый тонкий лед на реке Есиль зарегистрировали на гидропостах, расположенных в райцентре Сергеевке района Шал акына, селе Новоникольском Кызылжарского района и на Петропавловском водохранилище - 13, 14 и 15 см соответственно.

Максимальные показатели отметили метеорологи на реке Акканбурлык у села Ковыльного - 30 см, на реке Камысакты у села Ясновки - 31 см, на реке Шарык вблизи села Андреевки - 33 см. Последний гидропост зафиксировал увеличение толщины льда за 10 дней на 22 см.

Озеро Большой Тарангул промерзло на 28 см, Сергеевское водохранилище - на 20 см.

«Лед одинаково толстый не во всех местах. Даже при достижении оптимальной толщины в центральной части водоема возле берега, в районе слияния рек и в местах с более быстрым течением могут наблюдаться тонкие участки, представляющие опасность», - отметили метеорологи.

Толщину льда на водоемах в регионе замеряют каждую декаду на 19 гидрологических постах.

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#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Олеся Жуковень

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