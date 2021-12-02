На 30 см промерзли малые реки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области толщина льда на реках варьируется от 13 до 30 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», самый тонкий лед на реке Есиль зарегистрировали на гидропостах, расположенных в райцентре Сергеевке района Шал акына, селе Новоникольском Кызылжарского района и на Петропавловском водохранилище - 13, 14 и 15 см соответственно.

Максимальные показатели отметили метеорологи на реке Акканбурлык у села Ковыльного - 30 см, на реке Камысакты у села Ясновки - 31 см, на реке Шарык вблизи села Андреевки - 33 см. Последний гидропост зафиксировал увеличение толщины льда за 10 дней на 22 см.

Озеро Большой Тарангул промерзло на 28 см, Сергеевское водохранилище - на 20 см.

«Лед одинаково толстый не во всех местах. Даже при достижении оптимальной толщины в центральной части водоема возле берега, в районе слияния рек и в местах с более быстрым течением могут наблюдаться тонкие участки, представляющие опасность», - отметили метеорологи.

Толщину льда на водоемах в регионе замеряют каждую декаду на 19 гидрологических постах.